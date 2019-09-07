إليسا: لا أمتلك الشجاعة للتمثيل

بيروت(صدى):

أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا الأسباب التي دفعتها لتجنب اقتحام مجال التمثيل حتى الأن.

وقالت إليسا إنها لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ خطوة التمثيل في السينما والتلفزيون، مؤكدة على أنها تكتفي بالغناء.

وأكدت على أنها لم تفكر مسبقا في خوض تجربة التمثيل، لأنها تعتبر الخطوة غير مكتملة.

وأكدت إليسا، في تصريحات تلفزيونية أنها لم تفكر إطلاقًا في اتخاذ قرار بشأن التمثيل، لافتةً إلى أنه لا يمكنها اتخاذ خطوة غير مكتملة.

وأضافت: ” عمري ما فكرت أمثل ما بلاقي حالي، وأنا ما بحب أعمل شي وما ينجح، لإني بزعل من حالي ما بحب أعمل دعسة ناقصة، أفضل ما أخاطر في هذا الأمر ” .