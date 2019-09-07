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تنبيه .. هطول أمطار غزيرة على عسير

تنبيه .. هطول أمطار غزيرة على عسير
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة عسير، حيث حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” أبها – البرك – الحرجة – المجاردة – النماص – رجال المع – ظهران الجنوب – محايل “.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 20:00 اليوم السبت.


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