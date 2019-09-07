دفاع البشير يصدم القضاة في جلسة محاكمته الرابعة

الخرطوم(صدى):

وجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم السبت، الاتهامات إلى القضاة الذي أخذوا الاعتراف القضائي من ” البشير ” .

وقال الدفاع إن هؤلاء القضاة ينتمون لحزب سياسي (لم يحددوه)، لافتين أن هذا يتعارض مع استقلال القضاء.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، عقب الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير، في تصريحات صحفية إن الهيئة تقدمت خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يحاكم في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والفساد.

كما طلبت الهيئة حماية الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب البشير الأسبق؛ بسبب خضوعه للاستجواب والتحقيق من قبل السلطات السودانية.

وفي هذا الصدد قال القاضي عبدالرحمن الصادق الفكي إنه يرفض ذلك، موضحًا: ” إن الشاهد لم يمثل أمام المحكمة حتى تطالب بحمايته، والقوانين واللوائح كفيلة بحفظ حقوقه قبل المثول أمام المحكمة ” .

وقبلت المحكمة غياب الشاهد بخيت، عن الجلسة بداعي المرض، بينما استمعت المحكمة لإفادة شاهد الدفاع الأول، وهو مدير مالي بجامعة إفريقيا العالمية، عبدالمنعم محمد الخضر.

وقال الخضر في شهادته: ” أنهتسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك ” .

وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة إفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.

وأفاد الشاهد الثاني بأنه ” تسلم شخصيًا أكثر من 10 ملايين يورو من المعزول البشير، وسلم منها 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع “ .

وأضاف أنه سلم أيضًا ” 4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي؛ للقيام بمهمة خاصة “ .

وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 14 سبتمبر الجاري.