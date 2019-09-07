لاعبو برشلونة يعتزمون تمويل صفقة التعاقد مع نيمار

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، رغم نهاية السوق الصيفي، وفشل برشلونة في ضم اللاعب.

وعرض عدد من لاعبي برشلونة على إدارة النادي الكتالوني المشاركة في تمويل صفقة التعاقد مع نيمار، وللتعبير عن رغبتهم الشديدة في إعادة اللاعب البرازيلي.

وكانت صفقة التعاقد مع نيمار من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال التي قدّمها عدد من لاعبي برشلونة، بالإضافة إلى أن نيمار نفسه كان مستعدًا لدفع 20 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن إدارة برشلونة كانت ستقبل على إبرام الصفقة حال كانت طلبات باريس سان جيرمان ”منطقية“، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة البارسا وصفوها بأنها ”جنونية للغاية“.