منافع صحية كبرى للبطيخ بسبب مادة ” الملك “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوصى خبراء الصحة باستهلاك البطيخ، لأنه يحتوي على فيتامينات “ A ” و ”B6 ″ و ” C ” ، فضلا عن عناصر مغذية مضادة للأكسدة، حيث تساهم فاكهة البطيخ، التي يشكل الماء 90 في المئة منها، على مقاومة بعض أنواع السرطان، وحماية صحة القلب.

وتضم هذه الفاكهة مستوى أعلى من مادة الليكوبين مقارنة بأي فاكهة أخرى، حيث وصفت هذه المادة بـ”الملك”، لأنها تؤدي دورا بارزا في محاربة الاضطرابات الصحية الخطيرة مثل السرطان والضمور البقعي.

ويحتوي البطيخ على مواد مفيدة للجسم مثل الثيامين والنياسين والفولات وحمض الباناثونيك الذي يخفف من مرض الربو.

وفي حال اقتناء البطيخة، احرص على أن تكون سليمة وبدون خدوش من الخارج، ومن الأفضل أن تكون ثقيلة الوزن، فإذا رأيت ما يشبه الحلقة الصفراء حول البطيخة، فهذا مؤشر جيد لأنه يعني أن الثمرة قد جرى جنيها حديثا، وتعرضت لأشعة الشمس، وهذا الأمر ما كان ليحصل لو أنها ظلت في مكان خاص بالتبريد.