الأهلي يكشف سر جديد في أزمة السومة

ماجد محمد(صدى):

قال ماجد الطويرقي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج ” الدوري مع وليد ” ، عند سؤاله على أزمةمهاجم الفريق عمر السومة ، بأن الفريق الأول لكرة القدم، شهد مجموعة من المشاكل، في الفترة الماضية، ولكن تم التعامل معها في إطار أسري، وحلها بشكل نهائي.

وأضاف الطويرقي : ” الأهلي مثل أي أسرة، يحدث فيها مشاكل، ولكن يتم حلها سريعًا، وتفضل العلاقة الطيبة والحبة، هي السائدة “.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن السومة، لم يقدم اعتذاره لأي شخص، بعد الأزمة الأخيرة، بل فضل أن يكون اعتذاره موجه إلى جماهير الفريق ، مٌعبراً عن إعجابه بتصرف السومة، مشددًا على أن الاعتذار لكافة الجماهير، يحتاج إلى شجاعة.

جدير بالذكر أن السومة، انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال 5 سنوات، الهداف التاريخي للفريق، في الدوري وأبطال آسيا.