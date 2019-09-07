الأهلي يكشف سر جديد في أزمة السومة
قال ماجد الطويرقي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج ” الدوري مع وليد ” ، عند سؤاله على أزمةمهاجم الفريق عمر السومة ، بأن الفريق الأول لكرة القدم، شهد مجموعة من المشاكل، في الفترة الماضية، ولكن تم التعامل معها في إطار أسري، وحلها بشكل نهائي.
وأضاف الطويرقي : ” الأهلي مثل أي أسرة، يحدث فيها مشاكل، ولكن يتم حلها سريعًا، وتفضل العلاقة الطيبة والحبة، هي السائدة “.
وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن السومة، لم يقدم اعتذاره لأي شخص، بعد الأزمة الأخيرة، بل فضل أن يكون اعتذاره موجه إلى جماهير الفريق ، مٌعبراً عن إعجابه بتصرف السومة، مشددًا على أن الاعتذار لكافة الجماهير، يحتاج إلى شجاعة.
جدير بالذكر أن السومة، انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال 5 سنوات، الهداف التاريخي للفريق، في الدوري وأبطال آسيا.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 13 ساعة
؟؟ – لا شئ مهم ،مما ذكر أعلاه -!!
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 13 ساعة
؟؟ – لا شئ مهم ،مما ذكر أعلاه -!!
حسن السفياني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 9 ساعات
الاهلي فريق هذي تكوينتة لم يقم باثارة المشاكل اوالاعتراض على اي مبارياته مصيرية حيث خرج بهزيمة بسبب سواء تحكيم الاهلي راقي يحب يلعب كوؤة حيث يسلطن مع هتافات المجانين يعني فريق راقي خلافاتة ناتجة عن التعبيرعن حب الكيان فحب الاهلي صعب الخلاص منة الدليل فكترسموس الاهذي الوهلة محب للاهلي عمادالحوسني غزال الأهلي هناك من يحب ان يزعزع استقرار الاسرة الاهلاوية وهذا ماارادوة من عمرالسومة ولاكن كان حكيم العقيد وقيادة الملكي ارجوكم ايهوالمغرضون لاتتدخلوفي في شأن البيت الاهلاوي
ابونايف[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلاص يالسومه بدأت تطلع منك اثار الطعميه والحمص مضروبه ههههههه بعد الزواج صار متعفط
faeiz[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي أعرفه أن الكيان فوق أي لاعب مو اللاعب فوق الكيان وفي الأهلي للأسف اللاعب فوق الكيان وففي السابق حسين عبدالغني والأن السومة
فيصلa[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسالكم بالله
فهمتوا شيء ؟؟؟؟؟؟؟ظظ