المؤبد لمرشد الإخوان في قضية اقتحام السجون 

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، حكما بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بقضية اقتحام السجون العام 2011.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، و 10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، وبراءة 9 آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت أحكامها بالقضية في يونيو العام 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وأخرين، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.