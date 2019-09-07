باكستان ترفض السماح لرئيس الهند بدخول أجوائها
في ظل ما تشهده العلاقات بين الهند وباكستان من حالة توتر ، رفضت باكستان، اليوم السبت، منح إذن للرئيس الهندي، براناب مخرجي، بدخول أجوائها، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل.
يذكر أن إسلام أباد طردت، قبل أسابيع، السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين، منذ إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
مشاكلهم ماتنتهي🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
وليش ما يخلون راعي ذي المهفه يحوم من فرعهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
وليش ما يخلون راعي ذي المهفه يحوم من فرعهم
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 8 ساعات
والله كفو باكستان
يوم طردوا ذا المعفن المجرم البوذي النجس !!!
مفروض ولا دوله مسلمه تتعاون مع هذا القذر !!!!!!!!!!!!
عدو الاسلام و المسلمين .