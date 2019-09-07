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باكستان ترفض السماح لرئيس الهند بدخول أجوائها

باكستان ترفض السماح لرئيس الهند بدخول أجوائها
وكالات(صدى):

في ظل ما تشهده العلاقات بين الهند وباكستان من حالة توتر ، رفضت باكستان، اليوم السبت، منح إذن للرئيس الهندي، براناب مخرجي، بدخول أجوائها، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل.

يذكر أن إسلام أباد طردت، قبل أسابيع، السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين، منذ إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 8 ساعات

والله كفو باكستان

يوم طردوا ذا المعفن المجرم البوذي النجس !!!

مفروض ولا دوله مسلمه تتعاون مع هذا القذر !!!!!!!!!!!!

عدو الاسلام و المسلمين .

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