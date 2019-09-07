محامية أمريكية تفضح شقيق تميم وتتحدث عن تهديدات مخابرات قطر لها

ماجد القزيز(صدى):

أوضحت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيد، التي تقاضي شقيق أمير قطر بتهم جنائية متعلقة بتعذيبه مواطنين أمريكيين، أن مخابرات الدوحة عملت على إرهابها خلال الفترة الماضية في محاولة للتنازل عن الدعوى.

وأضافت: ” أشخاصا مأجورين من مخابرات الدوحة تتبعوني بسيارة في محاولة لتخويفي للانسحاب بالقضية “، لافتة: “ لقد راقبوني هذا الصباح.. ركضت وراءهم، طرقت على نافذتهم، وأخبرتهم أني أراكم، والتقطت صورا للوحة الترخيص الخاصة بهم ” .

وأبانت: ” ما تفعله المخابرات القطرية لن يجدي معي، ولن يرهبني ولن يأتي بنتيجة بل يزيدني إصرارا على الاستمرار في القضية وفضحهم”، مشيرة إلي أنها تتعرض لمحاولات تشويه تشنها ضدها المخابرات القطرية؛ لطمس معالم القضية الجنائية ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة.

وأشارت إلى أن المخابرات القطرية تسعى لتشويه سمعتها عن طريق عدد من الصحف التي تنشر مقالات مزيفة تدعي أنها تحاول ابتزاز الدوحة، إضافة إلى محاولاتها اختراق حواسبها الشخصية لسرقة أوراق القضية، وإخفاء الأدلة التي ستزج بشقيق أمير قطر إلى السجن.

وأكدت أن السلطات الأمريكية سوف تعتقل الشيخ خالد بن حمد بن خليفة شقيق أمير قطر على خلفية اتهامه بتوجيه أمر القتل ضد مواطن أمريكي واحتجاز آخر كرهينة.