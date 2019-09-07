مهاجم الشباب الجديد على رادار نادي برازيلي

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت، رغبة نادي كورنثيانز البرازيلي، في ضم مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، دانيلو مورينو اسبريليا، خلال الموسم المقبل.

وتلاحق إدارة كورنثيانز المهاجم الكولومبي، المنتقل حديثًا لصفوف الشباب، بناءً على ترشيح المدير الفني فابيو كاريلي، الذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب؛ حيث سيصبح البديل المناسب للجناح الأيمن بيدرينهو الذي ينتهي عقده مع النادي البرازيلي في صيف 2020.

وتكمن الصعوبة في عقد اسبريليا مع الشباب، الذي ينتهي في يونيو 2021، علمًا بأن اللاعب انتقل لصفوف الشباب، قادمًا من الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.