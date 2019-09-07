بالفيديو.. فنان تشكيلي يواصل الرسم أثناء المطر بموسم السودة

سعيد العجل(صدى):

تداول مغردون مقطع فيديو للفنان التشكيلي / سعود بن حسن القحطاني وهو يواصل هوايته الفنية برسم لوحة فنية باسم “ لوحة المطر ” وذلك تحت زخات المطر والبرد بموسم السودة مؤخراً في ركن الفن والرسم حيث واصل صاحب الريشة الذهبية إبداعه وأكمل لوحته الفنية والمطر يهطل بغزارة جعل كل من كان معه في المرسم يتوقف ، إلا أنه أصر على إكمال اللوحة حتى النهاية والمطر يغرق ملابسه وأدوات الرسم التي كان يستعملها ، وأنجز لوحة فريدة تتوافق مع أجواء السودة ذلك اليوم .

الجدير بالذكر بأن القحطاني والذى ينتمي الى المدرسة التأثيرية الواقعية ، يعد من الفنانين التشكيلين الذين كانت لهم بصمة من خلال عدد من اللوحات الجدارية التي نفذها بمنطقة عسير وبمناطق أخرى بالمملكة ، ومن أبرز تلك الأعمال لوحة ” الوطن فى عيون الامن ” والتي نفذها بمدينة أبها ، والكثير من الأعمال والمراسم المختلفة ، كما أقام عدد من المعارض الفنية وله مشاركات داخل وخارج المملكة أبرزت تطور الفن التشكيلي السعودي .