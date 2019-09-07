بالصور.. أودي A5 2020 فيس ليفت بمواصفات خيالية وسعر خرافي 

أميرة خالد(صدى):

أزاحت أودي الستار عن طرازات A5 2020 فيس ليفت، والتي تضم كوبيه وكابريوليه، وسبورتباك بأربعة أبواب، إضافة إلى طرازات S5 المحدثة أيضاً.

وستركز التحديثات الخارجية على الشبك الأمامي المنقح الأكثر اتساعاً والذي يتميز بفتحات تهوية كبيرة لتذكيرك بأودي سبورت كواترو، كما تم إعادة تصميم المصد ليحصل على مآخذ هواء أكبر ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، وحصلت خلفية السيارة على مشتت هواء جديد مما يجعلها تبدو أوسع، وجميع الطرز ستأتي بمصابيح أمامية LED بشكل قياسي، مع اتاحة مصابيح أمامية ماتريكس LED ومصابيح خلفية LED مع إشارات انعطاف ديناميكية بشكل اختياري.

وأهم ما في المقصورة هو نظام MMI الجديد مقاس 10.1 بوصة، والذي يعتمد على الجيل الثالث الأسرع من النظام الترفيهي لأودي، حيث يتميز بقائمة أوضح وتحكم صوتي أكثر سلاسة، ويأتي أيضاً مع العديد من الخدمات بشكل قياسي بينما يمكن للعملاء إضافة مزايا أخرى إليها بعد شراء السيارة، والتي تشتمل على MMI Navigation Plus وراديو رقمي DAB+، وواجهة هاتف ذكي.

وحول خيارات المحرك، خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، سيتم تزويد A5 2020 بأربعة خيارات للمحرك، وكلها مزودة بنظام هجين خفيف 48 فولت وناقل حركة اوتوماتيكي، حيث سيحصل الإصدار الأساسي على محرك ديزل 35 TDI سعة 2.0 لتر يولد قوة 161 حصان، أو بنزين 40 TFSI سعة 2.0 لتر بقوة 187 حصان.

وسيتم تزويد أوديS5 الجديدة بمحرك TDI سعة 3.0 لتر بقوة 342 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتقول الشركة أنها ستتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من خمس سوان وبسرعة قصوى محددة الكترونياً عند 250 كم/س، في حين سيستمر تقديم محرك TFSI V6 بنزين سعة 3.0 لتر في الأسواق خارج أوروبا، والذي يولد قوة 348 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يجعل السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.7 ثانية.

ومع بدء عمليات التسليم الأولى في أوائل عام 2020، حيث سيبدأ السعر في ألمانيا من 42,900 يورو (177,700 ريال) لـ A5 كوبيه 40 TFSI، بينما يبدأ سعر S5 من 66،500 يورو (245,400 ريال).