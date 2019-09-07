استشهاد الجندي الجميعي متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي
استشهد مساء أمس الجمعة ، الجندي عامر بن هليل بن سعد الجميعي 23 عاماً ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني ، متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي قبل يومين ، إثر أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن .
وسجل الشهيد ” الجميعي ” اسمه ضمن الأبطال الشهداء ؛ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره .
وكان “الجميعي ” تعرض لإصابة في الرأس أثناء قيامه بواجبه في الحد الجنوبي ، وقد تم نقله لمستشفى الملك خالد بنجران ليستشهد هناك متأثرا” بإصابته.
ويبلغ “الجميعي” من العمر 23 عاما، والتحق بالخدمة العسكرية قبل أقل من عام ، وهو غير متزوج ، من مركز حقال بمحافظة أضم ، التابعة لمنطقة مكة المكرمة .
ويتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة ، للصلاة عليه بالمسجد الحرام ، ومواراته الثرى بمقبرة شهداء الحرم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمه
شهيد بأذن الله
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 19 ساعة
نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 19 ساعة
نسأل الله تعالى أن يتقبله من الشهداء
وان يدخله الفردوس الأعلى من الجنه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء
فواز عبدالله[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 18 ساعة
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحمه ويتقبله شهيداً ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 18 ساعة
وسجل الشهيد ” الجميعي ” اسمه ضمن الأبطال الشهداء ؛ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره .
اللهم ارزقني الشهادة يامجيب الدعاء
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ 17 ساعة
نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته،،
– -عظم الله اجر أهله ،
ورحم الله ميتهم وغفر له وأسكنه
فسيح جناته .. والهمهم الصبر والسلوان ،
إنا لله وانا اليه راجعون..
الواقع[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ 14 ساعة
رحم الله أبطال بلاد الحرمين الشريفين وان شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة يا أحفاد الصحابة الابطال مع الصديقين والشهداء
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 13 ساعة
إلى فواز عبدالله
عندنا مثل يقول ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه
وانت داقين خشمك ومدعوس عليك يامجوسي تبيع وطنك لإيران يارمه تف على وجهك ياجيفه
العمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
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الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمه .. ويتقبله من الشهداء
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه ويتبله مع الشهداء والصديقين