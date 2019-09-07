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استشهاد الجندي الجميعي متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي

استشهاد الجندي الجميعي متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي
حامد العمري(صدى):

استشهد مساء أمس الجمعة ، الجندي عامر بن هليل بن سعد الجميعي 23 عاماً ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني ، متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي قبل يومين ، إثر أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن .

وسجل الشهيد ” الجميعي ” اسمه ضمن الأبطال الشهداء ؛ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره .

وكان “الجميعي ” تعرض لإصابة في الرأس أثناء قيامه بواجبه في الحد الجنوبي ، وقد تم نقله لمستشفى الملك خالد بنجران ليستشهد هناك متأثرا” بإصابته.

ويبلغ “الجميعي” من العمر 23 عاما، والتحق بالخدمة العسكرية قبل أقل من عام ، وهو غير متزوج ، من مركز حقال بمحافظة أضم ، التابعة لمنطقة مكة المكرمة .

ويتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة ، للصلاة عليه بالمسجد الحرام ، ومواراته الثرى بمقبرة شهداء الحرم .


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 19 ساعة

نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 19 ساعة

نسأل الله تعالى أن يتقبله من الشهداء
وان يدخله الفردوس الأعلى من الجنه

[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يرحمه ويتقبله من الشهداء

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يرحمه ويتقبله شهيداً ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 18 ساعة

وسجل الشهيد ” الجميعي ” اسمه ضمن الأبطال الشهداء ؛ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره .
اللهم ارزقني الشهادة يامجيب الدعاء

[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ 17 ساعة

نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته،،

– -عظم الله اجر أهله ،
ورحم الله ميتهم وغفر له وأسكنه
فسيح جناته .. والهمهم الصبر والسلوان ،

إنا لله وانا اليه راجعون..

[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ 14 ساعة

رحم الله أبطال بلاد الحرمين الشريفين وان شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة يا أحفاد الصحابة الابطال مع الصديقين والشهداء

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 13 ساعة

إلى فواز عبدالله
عندنا مثل يقول ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه
وانت داقين خشمك ومدعوس عليك يامجوسي تبيع وطنك لإيران يارمه تف على وجهك ياجيفه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة

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[ عدد التعليقات: 28454 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يرحمه ويتبله مع الشهداء والصديقين

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