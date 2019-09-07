باريس سان جيرمان يحرم نيمار من الانضمام ليوفنتوس

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضاً من حامل لقب الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المغلقة مؤخرًا.

ورفض النادي الفرنسي بقيادة مديره البرازيلي ليوناردو عرضاً مقدماً من ” البيانكونيري ” هذا الصيف لضم نيمار الراغب بالرحيل؛ حيث بلغ العرض 100 مليون يورو بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولكنه رفض الفريق الفرنسي ذلك لأنه لم يكن مناسباً بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي اشترى عقد اللاعب من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.