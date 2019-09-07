هواوي تحل مشكلة حرمانها من أندرويد بهذا الهاتف الجديد

وكالات(صدى):

قالت شركة هواوي الصينية، أن التصميم الجديد كليًا لهاتفها P30 Pro الذي أطلقته مطلع العام الجاري باللونين الأزرق اللافندر ، يحمل فيه ظهر الهاتف مستويين مختلفين، أحدهما لامع ويحتل الجزء العلوي من الجانب الخلفي للهاتف، بينما الآخر خافت اللون ويغطي المساحة الكبرى المتبقية.

وأكدت هواوي ، خلال فعاليات مؤتمر برلينIFA 2019 التقني، أن ذلك يأتي كمحاولة ذكية من جانب هواوي لكي تقدم تصميمًا جديدًا لجمهورها من هاتفها المميز P30 Pro، مع الاستمتاع بتطبيقات جوجل وخدماته كاملة، حيث يحمل الإصدار الجديد نفس إمكانيات واسم الهاتف الماضي، فضلا عن تقنيات تصوير مميزة.

ومن أبرز هذه التقنيات ميزة العدسة الإضافية لقراءة توقيت الطيران ToF والتي أضافت تطبيقات مختلفة منها استخدام الكاميرا الخلفية لقياس الأبعاد والأطوال والمساحات بدقة هائلة.