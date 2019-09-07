اتهام جديد لشركة آبل بسرقة الميزات وإضافتها إلي IOS 

وكالات(صدى):

تواجه شركة “ آبل” اتهامات بسرقة الميزات وإضافتها إلى نظامها التشغيلي آي أو إس (iOS)، إلى جانب استغلال التطبيقات الموجودة في متجر تطبيقاتها منذ فترة طويلة.

واتهم مطورو التطبيقات شركة “آبل” باستخدام متجرها على الإنترنت لنسخ أفضل الأفكار وإطلاق إصداراتها الخاصة، حيث تحدثت مع عدد من المطورين، فإن “آبل” تواصل منذ مدة طويلة استنساخ الميزات الموجودة في التطبيقات الخارجية وتضيفها إلى تطبيقاتها ونظامها التشغيلي.

وتحدث المطورون عن معاناتهم مع “آبل” ومتجر “آب ستور” (App Store) الخاص بها، وكيف أن دمج الشركة للأفكار في تطبيقاتها ونظامها التشغيلي قد خرب إبداعات المطورين.

وتعد فكرة تطبيق (Clue) إحدى الميزات الحديثة التي استنسختها “آبل”، حيث تخطط عملاقة التكنولوجيا لدمج فكرة التطبيق في تطبيقها للصحة (Health).