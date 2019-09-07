أعراض حساسية الدجاج وطرق التعامل معها

أميرة خالد(صدى):

تعتبر حساسية الدجاج نوعًا من حساسية الطعام وهي مصنفة ضمن الأمراض المناعية التي قد تظهر أثناء أو بعد تناول الدجاج، أو التعامل معه بشكل مباشر أو حتى ملامسة الريش المتطاير منه، وتكون الأعراض في أوج حدتها عند تناول الدجاج، ولكن تختلف درجات الأعراض بين فرد وآخر.

ويقول الخبراء إن الحساسية قد تكون أولية أو ثانوية وتحدث نتيجة تناول الدجاج أو بعض الأطعمة الأخرى مثل البيض، ومن أعراض حساسية الدجاج :

نوبات متقطعة من السعال ، تهيج البشرة، واحمرار الجلد ، بقع حمراء في مناطق متفرقة بالجسم ، تورم في اللسان ، التهاب في الحلق ، الغثيان ، تقلصات بالمعدة ،إسهال ، سرعة في نبضات القلب ، عدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية ، الدوخة.

وينصح الأطباء المصابين بحساسية الدجاج بتجنب: مرقة الدجاج ، الديك الرومي ، البط ، الحمام ،و البيض.

كما على الشخص المصاب بحساسية الدجاج الالتزام بـ: تجنب التعرض للدجاج بشكل مباشر أو ملامسته، أو التعامل مع الأواني التي يوضع بها ، الحذر بشأن البيض، واستشارة الطبيب حول إمكانية تناوله بعد إجراء اختبار الحساسية ، تناول مضادات الهيستامين ، وضع الكريمات الموضعية التي تخفف من أعراض الحساسية، وتهدأ من البشرة ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، لتنظيم عمل الجهاز الهضمي.