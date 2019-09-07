فيديو مروع للحظة ابتلاع شبكة صرف صحي لفتاة 

مكسيكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة ابتلاع شبكة الصرف الصحي لفتاة، بعد محاولتها السباحة إثر الفيضانات التي ضربت شمال غربي المكسيك.

وتفصيلا، تمكن عمال الإنقاذ من العثور على جثة لاعبة كرة الطائرة، في قناة في كولياكان سينالوا في شمال غرب المكسيك، أمس الجمعة، بعدما جرفتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وتوقف فريق البحث عن عمليات البحث عن الفتاة، يوم الخميس، بسبب الإضاءة السيئة قبل أن تستأنف مرة أخرى أمس الجمعة.