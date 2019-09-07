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فيديو مروع للحظة ابتلاع شبكة صرف صحي لفتاة 

فيديو مروع للحظة ابتلاع شبكة صرف صحي لفتاة 
مكسيكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة ابتلاع شبكة الصرف الصحي لفتاة، بعد محاولتها السباحة إثر الفيضانات التي ضربت شمال غربي المكسيك.

وتفصيلا، تمكن عمال الإنقاذ من العثور على جثة لاعبة كرة الطائرة، في قناة في كولياكان سينالوا في شمال غرب المكسيك، أمس الجمعة، بعدما جرفتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وتوقف فريق البحث عن عمليات البحث عن الفتاة، يوم الخميس، بسبب الإضاءة السيئة قبل أن تستأنف مرة أخرى أمس الجمعة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 20 ساعة

سبحان الله ,,

,, سبحان الدايم الذي لايموت والخلق فاني ..

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 5 ساعات

جرفنها المياه او احد ما رمها بشبكة بالصرف الصحي
عادة الشبكه تكون محميه بعازل يسمح بمرور المياه فقط ولا يمكن مثل هذا البغل ان يدخل مع الفتحات الصغيره الا اذا احد العمال ازال العازل من فتحات التصريف

[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 3 ساعات

قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم

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