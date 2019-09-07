بالفيديو.. راجمات الصواريخ تستهدف أوكار الحوثيين في صعدة 

فهمي محمد(صدى):

دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية ومليشيات الحوثي على الحدود الجنوبية مع اليمن.

واستهدفت ضربات الراجمات السعودية عدداّ من مواقع تمركز الحوثيين، مما أسفر عن قتل عدد من المتمردين واستهداف موقع استولوا عليها في محافظة صعدة.