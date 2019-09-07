بالفيديو.. راجمات الصواريخ تستهدف أوكار الحوثيين في صعدة
دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية ومليشيات الحوثي على الحدود الجنوبية مع اليمن.
واستهدفت ضربات الراجمات السعودية عدداّ من مواقع تمركز الحوثيين، مما أسفر عن قتل عدد من المتمردين واستهداف موقع استولوا عليها في محافظة صعدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 20 ساعة
ارجموهم يا ابطال رجم الشياطين على يد النبي ابراهيم عليه السلام ,,
,, الله يسدد رميكم ويحقق اهدافكم وينصركم على الحوثي واعوانه ويذلهم على اياديكم .. آمين ,,
,, انا اشهد صوتها يطرب ويشوش الراس .. كفو يا ابطال كفو ..
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يسدد رميهم
محمد[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 11 ساعة
صوته بذمتي طرب