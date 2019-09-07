لا عبو النصر الدوليين يضعونه في أزمة خطيرة قبل استئناف الدوري

ماجد محمد(صدى):

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي أصبح نادي النصر، مهددًا بفقدان العديد من نجومه في مواجهة الشباب الجمعة القادمة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بسبب ارتباط لاعبيه الدوليين، بمباريات مع منتخبات بلادهم، تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبخلاف اللاعبين المتواجدين مع الأخضر؛ وهم: ” عبدالله مادو، وسلطان الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن الدوسري، وفراس البريكان”، فإن النصر، يفتقد كذلك نور الدين أمرابط، المتواجد مع المغرب، وأحمد موسى، المنضم إلى كتيبة منتخب نيجيريا.

ومن المقرر أن يعود أمرابط وموسى إلى المملكة، مساء يوم الأربعاء، أي قبل أقل من 48 ساعة من مواجهة القمة أمام الشباب، في الجولة الثالثة من الدوري، يوم الجمعة.

ويحاول أمرابط حاليًا، أن يقنع الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بعدم المشاركة أمام نيجر، في المباراة الدولية الودية، مساء الثلاثاء، حتى يكون في أتم جاهزية بدنية للمشاركة مع النصر أمام الشباب.