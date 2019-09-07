أمرابط يتقدم بطلب عاجل لمدرب المغرب قبل مباراة النصر أمام الشباب 

طلال الغامدي(صدى):

طلب نور الدين أمرابط، نجم فريق الكرة بنادي النصر، من المدير الفني للمنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش بعقد جلسة من أجل الموافقة على السفر إلى الرياض قبل يوم الأربعاء المقبل، وهو الموعد المحدد للعودة، من أجل الاستعداد لخوض مباراة الشباب.

يذكر أن نور الدين أمرابط قد شارك في تعادل منتخب المغرب مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة (1-1)، في مباراة ودية مساء الجمعة.

ويتأهب النصر لخوض مواجهة نارية أمام الشباب يوم الجمعة المقبلة، في لقاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.