وظيفة نسائية شاغرة في شركة صلة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صلة (برنامج العمل عن بعد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة نسائية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بجميع مدن ومناطق المملكة من خلال (العمل عن بعد)، بمسمى (مُصممة جرافيك).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة تجيد استخدام الحاسب الآلي ومتصفحات الانترنت، وتوفير بيئة العمل المنزلية (جهاز حاسب آلي وانترنت عالي السرعة)، كما أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس في (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).

وأضافت، إجادة برامج التصميم مثل (فوتوشوب، إن ديزاين، ايليستريتر)، والقدرة على القيام بمهام متعددة مع اهتمام عالي بالتفاصيل، مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، العمل بروح الفريق الواحد، مهارة الابداع و الحس الفني، مهارة التواصل الفعال.

وتعد المهام الوظيفية:

1- مواكبة التكنولوجيات الناشئة في وسائل الإعلام الجديدة، وخاصة برامج تصميم الجرافيك.

2- استخدام الابتكار لإعادة تعريف موجز التصميم ضمن قيود التكلفة والوقت.

3- التواصل مع العملاء بخصوص االمواصفات المطلوبة لعمل التصميم.

4- العمل ضمن فريق لمناقشة أهداف العمل ومتطلبات الوظيفة.

5- التفكير بشكل خلاق لإنتاج الأفكار والمفاهيم الجديدة.

6- المساهمة بالأفكار و تقديم تصميم فني موجز عموماً.

7- التواصل مع الإدارة المعنية بخصوص طلبات العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ بينما لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا