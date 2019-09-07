تيسير الجاسم يسعى لتوسيع إنجازاته خارج المملكة
انتقل نجم الأهلي السابق تيسير الجاسم، لنادي النصر الكويتي، ليواصل إنجازاته خارج المملكة؛ حيث يتطلع صاحب الـ35 عامًا، لتحقيق إنجازات وترك بصمة مع النصر، عبر ” التجربة الكويتية ” ، كما اعتاد في مشواره الكروي الحافل.
وقال البعض أن سبب رحيل الجاسم عن الأهلي هو أن خلافاً واضحاً نشب بين اللاعب الدولي السابق مع السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، إلا أن تيسير رفض الحديث عن هذه الأزمات، وألقاها وراء ظهره، وبدأ يُجهّز نقسه للتحدي الجديد عبر النصر الكويتي.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
لاعب من الطراز الاول اخلاق واداء وانتظام حصل خلاف مع السومة وفضل الابتعاد بهدوء مع تجاهل ادارة ناديه لتاريخه الذهبي والتشبث بعمر السومة .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 16 ساعة
اللاعب بعد سن ال30 وش يدور بالكوره اتوقع الجاسم ماهو بحاجه لعقود وركض كان اعتزل وارتاح واشتغل بزنس ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 15 ساعة
الكابتن تيسير الجاسم لا عب يملك C V نظيف،وأخلاق عالية،نتمنى له مزيد من التوفيق والنجاح،،
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 15 ساعة
الكابتن تيسير الجاسم لا عب يملك C V ممتاز ونظيف ،وأخلاق عالية،نتمنى له مزيد من التوفيق والنجاح،،