تيسير الجاسم يسعى لتوسيع إنجازاته خارج المملكة

ماجد الأشرم(صدى):

انتقل نجم الأهلي السابق تيسير الجاسم، لنادي النصر الكويتي، ليواصل إنجازاته خارج المملكة؛ حيث يتطلع صاحب الـ35 عامًا، لتحقيق إنجازات وترك بصمة مع النصر، عبر ” التجربة الكويتية ” ، كما اعتاد في مشواره الكروي الحافل.

وقال البعض أن سبب رحيل الجاسم عن الأهلي هو أن خلافاً واضحاً نشب بين اللاعب الدولي السابق مع السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، إلا أن تيسير رفض الحديث عن هذه الأزمات، وألقاها وراء ظهره، وبدأ يُجهّز نقسه للتحدي الجديد عبر النصر الكويتي.