وجود إذن بالحفر في أراضي الغير لا يسقط حقهم بالرجوع بأجرة المثل على شركات الخدمات

فهد القزيز(صدى):

تؤكد أنظمة وأحكام ديوان المظالم، أن وجود إذن أو ترخيص بالحفر وتمديد مرافق شركات الخدمات العامة في الأراضي المملوكة للغير لا يسقط حقهم في الرجوع بأجرة المثل على الشركة.

وتوضح الأنطمة، إنّ الترخيص لا يتضمن الموافقة على قيامه بالبناء على أرض غيره، فضلًا عن كونه ليس صكَّاً بالملكية، أو محضر التسليم، وإنما هو إجازة من الإدارة لمقدم الطلب بالبناء على الأرض التي قدم مستندات ملكيتها.

‏وفي السياق نفسه، تشير إلى أنه لا يغير من ذلك ثبوت الخطأ من موظفي البلدية عند التحقيق معهم إدارياً؛ لأنه لا يحوز حجية في مجال المطالبة بالتعويض.