وجود إذن بالحفر في أراضي الغير لا يسقط حقهم بالرجوع بأجرة المثل على شركات الخدمات
تؤكد أنظمة وأحكام ديوان المظالم، أن وجود إذن أو ترخيص بالحفر وتمديد مرافق شركات الخدمات العامة في الأراضي المملوكة للغير لا يسقط حقهم في الرجوع بأجرة المثل على الشركة.
وتوضح الأنطمة، إنّ الترخيص لا يتضمن الموافقة على قيامه بالبناء على أرض غيره، فضلًا عن كونه ليس صكَّاً بالملكية، أو محضر التسليم، وإنما هو إجازة من الإدارة لمقدم الطلب بالبناء على الأرض التي قدم مستندات ملكيتها.
وفي السياق نفسه، تشير إلى أنه لا يغير من ذلك ثبوت الخطأ من موظفي البلدية عند التحقيق معهم إدارياً؛ لأنه لا يحوز حجية في مجال المطالبة بالتعويض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 21 ساعة
هاالخبر مثل الحيه المنطويه ، راسها عند ذنبها ,,
,, ماعرفناله سنع ,, متلخبط ومبلبط ..
غريب[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 19 ساعة
الخبر ماله راس ولا ارجول
قريته من فوق الى تحت ما فهمت
قريته من تحت الى فوق ما فهمت
قريته من اليمين الى اليسار ما فهمت
قريته من اليسار الى اليمين ما فهمت
ابو فهد[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 18 ساعة
شركة الكهرب نصبة اعمدتها لضغط العالي داخل مزرعتنا بدون اذب وغصب علينا وكذلك مسار القطار سار يمر وسط مزرعتنا بدون اذن او تعويض لنا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 13 ساعة
علمني لا تخليني لا ني مقيد ولا مفكوك !!
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 13 ساعة
علمني لا تخليني لا ني مقيد ولا مفكوك !!