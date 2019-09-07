بالصور.. تفاصيل داخلية كيا موهافي الجديدة

سيول(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” كيا ” عن تفاصيل داخلية سيارتها القادمة كيا موهافي ، حيث تأتي الـ SUV الجديدة بلوحة قيادة تشمل شاشة لمسية أفقية كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية المركزي وأخرى أمام مقعد الراكب، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش .

بالإضافة إلى مقود جديد وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وعدد من الزخرفات الخشبية ولمسات الألومنيوم والجلود السوداء والبيج، وبشكل عام، تتمتع المقصورة بطابع فاخر وأغلى من سعرها المتوقع.

وتتمتع المقاعد الأمامية بميزة التدفئة والتهوية مع إتاحة خيارات تهوية المقاعد الخلفية كذلك، وبالنسبة للقوة، فتعتمد موهافي الجديدة على محرك V6 ديزل سعة 3.0 لتر بقوة مقدرة عند 256 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، مع جير اوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي.

من المنتظر تدشين كيا موهافي الجديدة في الأسابيع القادمة .