المنتخب الإيطالي في مهمة صعبة أمام نظيره الفنلندي بيورو 2020 

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب الإيطالي لكرة القدم مهمة صعبة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الفنلندي عندما يلتقيان غداً الأحد، حتى يضمن التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” بشكل نظري، بعدما حقق المنتخب الإيطالي فوزه الخامس في التصفيات على حساب أرمينيا.

وكان المنتخب الإيطالي فاز 3-1 على منتخب أرمينيا، الذي لعب بعشرة لاعبين، أمس الأول الخميس، ليحافظ على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، ولكن هذا الفوز أظهر أن الفريق بحاجة للتطور خاصة وأن الدوري المحلي بدأ لتوه.

ومن جهته، أوضح مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني: “تجمعنا سوياً بعد 4 أشهر، خاض اللاعبون مباراتين فقط في الدوري ومن الطبيعي أن نواجه صعوبات”.

وأشار: “العديد من لاعبي أرمينيا يلعبون في منتصف الموسم، بدنياً كانوا أعلى منا قليلاً”.

ومن المرجح أن يجد المنتخب الإيطالي صعوبة أكبر في مواجهة فنلندا يوم الأحد، حيث اقترب الدوري الفنلندي من نهايته، كما أن الفنلنديين، الذين لم يتأهلوا من قبل لنهائيات اليورو، يضعون أمام نصب أعينهم معادلة نقاط المنتخب الإيطالي.