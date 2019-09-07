رئيس برشلونة: بإمكان ميسي مغادرة الفريق قبل عام 2021

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، عن وجود بند في عقد قائد الفريق ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل قبل نهايته.

وعن ذلك، قال ” بارتوميو ” : ” ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد ” .

وأضاف: ” حدث ذلك من قبل مع بويول وتشافي وإنييستا، لكن ليس لدينا ما يدعو للقلق، فإن ليو رائع لدرجة أنني أشك في أنه سيغادر ” .

وتابع ” بارتوميو ” : “ بالطبع، لا أشك في أي شيء، وأنا متأكد من أن ميسي سيظل هنا حتى عام 2021 ” .