بالصور.. شخص يضع سيارته داخل مطبخ منزله ويثير الجدل
ابتكر أمريكي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا طريقة فريدة لحماية سيارته من الإعصار المدمر، حيث قام بتوفير مساحة داخل مطبخ منزله ليركن به سيارته وهي من نوع Smart.
وعقب الانتهاء من توفير المساحة للسيارة قام بوضعها داخل المطبخ، هذا الأمر الذي أكدته زوجته، حيث نشرت على أحد وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ.
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.
وتقدم إعصار دوريان نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره، أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 22 ساعة
اوكي ,,
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يكفينا شرور الكوارث والمصائب ماظهر منها وما بطن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 21 ساعة
حطها تحت سرير النوم احسن😂😂😂
أبو محمد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 20 ساعة
لو عندي في جيبي احطها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ 4 ساعات
تصرف ممتاز وخصوصا ان المطبخ واسع والسياره صغيره
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما قصر حافظ عليها