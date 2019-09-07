7 أطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر أخصائي تغذية من تناول بعض أنواع الأطعمة لأنها تساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة، ومن أبرزها..

أولا: السمن النباتي الذي يحتوي على الدهون غير المشبعة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والتسبب في جفاف البشرة الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

ثانيا: الوجبات سهلة التحضير هي عامل آخر أساسي في ظهور الشيخوخة المبكرة. وبالنظر لنسق حياتنا السريع، فإن الكثير منا يلجأ إلى الوجبات المعلّبة وسريعة التحضير التي تحتوي على الكثير من الملح.

ثالثا: إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى مشروبات الطاقة للشعور بالنشاط خلال يومك، فنم باكرا كل ليلة. وفي حين أنه من شأن تحسين ظروف نومك أن يجعلك تشعر بالشباب، فإن مشروبات الطاقة تفعل العكس نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والكافيين والصوديوم والحمض.

رابعا: الأطعمة الغنية بالسكريات تعتبر أحد أهم العوامل التي تتسبّب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة، ناهيك عن السمنة والالتهابات وتسوس الأسنان. لذلك، من المهم الاستغناء عن الحلويات.

خامسا: الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تتسبّب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو الأمر الذي يجعلك تمرّ بفترات نشاط وخمول.

سادسا: الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يسبّب أضرارا للجذور الحرّة في جميع أنحاء الجسم، خاصة إذا كانت هذه المشروبات غنية جدا بالسكر. كما تؤدي المشروبات الكحوليّة إلى تجريد الجسم من الفيتامين أ، الذي يعدّ مهما من أجل عملية تجديد الخلايا وتغييرها.

سابعا: أحدث الأبحاث حول اللحوم المحفوظة أوضحت أن النترات والنتريت المستخدمة في عمليّة الحفظ تعرّض جسمك لخطر الإصابة بالسرطان.