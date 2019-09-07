نشر : منذ 23 ساعة 11٬646 9 حوادث بالصور.. وفاة 3 مواطنين في حادث أليم بجازان جازان(صدى): استيقظت قرية المضايا في منطقة جازان، صباح اليوم السبت، على فاجعة لم تكن في الحسبان. ووقع حادث أليم صباح اليوم راح ضحيته ثلاثة من أبنائها في عمر الزهور. الوسوم:جازان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ,,
الريان[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم جميعا . ويصبر ذويهم
يجب توعية الشباب . خاصه من هم بعد الثانويه او الموضفين الجدد الي اول مره يمتلك سياره جديده من قبل الإباء ولامهات بعدم السرعه و تقيد بالتحذيرات المروريه والاتزام بقواعد المرور لان الطريق ليس ملكك وحدك
لان السياره الجديده الي انت فرحان فيها ممكن تقتلك وتقتل معك
الله يكفينا واياكم شر الحوادث
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يرحمهم
أبو محمد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله .. رحمهم الله رحمة واسعه وأسكنهم فسيح جنانه والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 22 ساعة
اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته،،
الله يصبر قلوب أهاليهم ويعظم أجورهم ويحسن عزائهم ..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2671 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم ويثبتهم عند السوال
اللهم أجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
اللهم جازهم بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهلهم في مصيبتهم واربط على قلوبهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 21 ساعة
وش سبب الحادث🤔
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 ساعة
عليهم رحمة الله واسال الله ان يصبر اهلهم وان يغفرلهم ويرحمهم وانا لله وانااليه راجعون فعلا في زهرة شبابهم وفي السنه الماضية كان احدهم طالب عندي عليه رحمة الله وكان كثير الحركة واختلاق المرح
ابو العنوف[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 21 ساعة
رحمة الله عليهم