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  • نشر : منذ 23 ساعة
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  • حوادث

بالصور.. وفاة 3 مواطنين في حادث أليم بجازان

بالصور.. وفاة 3 مواطنين في حادث أليم بجازان
جازان(صدى):

استيقظت ‏قرية المضايا في منطقة جازان، صباح اليوم السبت، على فاجعة لم تكن في الحسبان.

ووقع حادث أليم صباح اليوم راح ضحيته ثلاثة من أبنائها في عمر الزهور.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82067 ] نشر منذ 23 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 23 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم جميعا . ويصبر ذويهم
يجب توعية الشباب . خاصه من هم بعد الثانويه او الموضفين الجدد الي اول مره يمتلك سياره جديده من قبل الإباء ولامهات بعدم السرعه و تقيد بالتحذيرات المروريه والاتزام بقواعد المرور لان الطريق ليس ملكك وحدك
لان السياره الجديده الي انت فرحان فيها ممكن تقتلك وتقتل معك
الله يكفينا واياكم شر الحوادث

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 23 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله .. رحمهم الله رحمة واسعه وأسكنهم فسيح جنانه والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

[ عدد التعليقات: 7231 ] نشر منذ 22 ساعة

اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته،،
الله يصبر قلوب أهاليهم ويعظم أجورهم ويحسن عزائهم ..

[ عدد التعليقات: 2671 ] نشر منذ 22 ساعة

الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم ويثبتهم عند السوال

اللهم أجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار

اللهم جازهم بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين

اللهم أجر أهلهم في مصيبتهم واربط على قلوبهم

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 ساعة

عليهم رحمة الله واسال الله ان يصبر اهلهم وان يغفرلهم ويرحمهم وانا لله وانااليه راجعون فعلا في زهرة شبابهم وفي السنه الماضية كان احدهم طالب عندي عليه رحمة الله وكان كثير الحركة واختلاق المرح

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