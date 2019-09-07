بالصور.. وفاة 3 مواطنين في حادث أليم بجازان

جازان(صدى):

استيقظت ‏قرية المضايا في منطقة جازان، صباح اليوم السبت، على فاجعة لم تكن في الحسبان.

ووقع حادث أليم صباح اليوم راح ضحيته ثلاثة من أبنائها في عمر الزهور.