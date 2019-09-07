توفر 73 وظيفة شاغرة للجنسين بمجموعة حلويات سعد الدين
كشفت مجموعة ” حلويات سعد الدين ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 73 وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل بفروع الشركة في ” مدينة الرياض، ومحافظة جدة، والمنطقة الشرقية ” ، وفقآ للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (جدة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- أخصائية مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 10 وظائف – للنساء فقط) (جدة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنة.
5- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية):
– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
6- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (الرياض):
– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
7- مدير مبيعات فروع (دوام كامل – وظيفتان – للجنسين) (الرياض، جدة، الدمام):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 15 سنة.
8- مُصمم جرافيك (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم، الفنون، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
9- أخصائي اكتساب المواهب (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
10- مُشرف الحملات الترويجية (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
11- مدير معرض (دوام كامل – العدد 3 وظائف – للنساء فقط) (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة.
* المميزات
1- راتب مغري وعمولات شهرية.
2- اجازة يومين في الأسبوع.
3- اجازة سنوية.
4- مكافأة الموظف المثالي.
5- مسار وظيفي سريع.
6- تأمين طبي ممتاز.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم، من خلال الرابط التالي:
1- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (جدة): هنا
2- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (الرياض): هنا
3- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية): هنا
4- أخصائية مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 10 وظائف – للنساء فقط) (جدة): هنا
5- مشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية): هنا
6- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (الرياض): هنا
7- مدير مبيعات فروع (دوام كامل – وظيفتان – للجنسين) (الرياض، جدة، الدمام): هنا
8- مُصمم جرافيك (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا
9- أخصائي اكتساب المواهب (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا
10- مُشرف الحملات الترويجية (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا
11- مدير معرض (دوام كامل – العدد 3 وظائف – للنساء فقط) (الرياض): هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 21 ساعة
باالتوفيق