توفر 73 وظيفة شاغرة للجنسين بمجموعة حلويات سعد الدين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة ” حلويات سعد الدين ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 73 وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل بفروع الشركة في ” مدينة الرياض، ومحافظة جدة، والمنطقة الشرقية ” ، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (جدة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4- أخصائية مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 10 وظائف – للنساء فقط) (جدة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنة.

5- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية):

– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

6- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (الرياض):

– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

7- مدير مبيعات فروع (دوام كامل – وظيفتان – للجنسين) (الرياض، جدة، الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 15 سنة.

8- مُصمم جرافيك (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم، الفنون، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

9- أخصائي اكتساب المواهب (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

10- مُشرف الحملات الترويجية (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

11- مدير معرض (دوام كامل – العدد 3 وظائف – للنساء فقط) (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة.

* المميزات

1- راتب مغري وعمولات شهرية.

2- اجازة يومين في الأسبوع.

3- اجازة سنوية.

4- مكافأة الموظف المثالي.

5- مسار وظيفي سريع.

6- تأمين طبي ممتاز.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم، من خلال الرابط التالي:

1- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (جدة): هنا

2- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (الرياض): هنا

3- أخصائية مبيعات معرض (دوام جزئي – العدد 15 وظيفة – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية): هنا

4- أخصائية مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 10 وظائف – للنساء فقط) (جدة): هنا

5- مشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (المنطقة الشرقية): هنا

6- مُشرف مبيعات معرض (دوام كامل – العدد 5 وظائف – للنساء فقط) (الرياض): هنا

7- مدير مبيعات فروع (دوام كامل – وظيفتان – للجنسين) (الرياض، جدة، الدمام): هنا

8- مُصمم جرافيك (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا

9- أخصائي اكتساب المواهب (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا

10- مُشرف الحملات الترويجية (دوام كامل – وظيفة واحدة – للجنسين) (الرياض): هنا

11- مدير معرض (دوام كامل – العدد 3 وظائف – للنساء فقط) (الرياض): هنا