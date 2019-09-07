إيران تتجه لتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي

طهران(صدى):

صرح مسؤول إيراني في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، بأن بلاده بدأت الجمعة خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني.

حيث أشار إلى أن قرار إيران بتقليص التزاماتها النووية، يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

فيما أوضح بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه سيتم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً: ” إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة ” .

وعن استخدام أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم المخصب، قال: ” إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل، وخلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل ” .

ويستعد المدير العام بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، التوجه إلى طهران السبت للقاء مسؤولين إيرانيين كبار غداً الأحد