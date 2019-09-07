هيفاء وهبي تكافئ نفسها برائحة الورود وتفصح عن صديقها المفضل 

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بصورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت خلالها بعض الورود الصغيرة البيضاء، معربة عن سعادتها بهذه الهدية.

وعقبت وهبي على الصورة، قائلة: ” ما أجمل أن تصحى الصبح على رائحة الغاردينيا ” ، في إشارة إلى أنها تكافئ نفسها برائحة الورود المميزة طوال الوقت.

وعرضت صورة ومقاطع فيديو طريفة تجمعها بالممثل المصري عمر السعيد، وبدت على طبيعتها وبكامل راحتها وسعادتها من عفوية النجم المصري معها والصداقة المتينة التي تجمع بينهما.