صور تكشف عن مظهر الكروس أوفر الكهربائية المستوحاة من موستنج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت ” فورد ” الستار عن عدة صور رسمية لـ ” لكروس اوفر الكهربائية ” القادمة المستوحاة من موستنج.

وهي نسخة اختبارية مبدئية مموهة ولا تبدو وسيمة بشكل خاص، بل أقرب لنسخة معدلة لموديل اسكيب الجيل السابق.

وعن السيارة، فقد كشفت ” فورد ” أن مدى السيارة يصل إلى 483 كيلومتر، كما أكدت على موعد إطلاقها في خريف 2020.

كما أن هناك إمكانية لتدشين الموديل الإنتاجي أو نسخة اختبارية ممهدة له، وذلك في معرض لوس أنجلوس هذا العام.

وقد أكدت فورد أن الكروس اوفر ستكون سريعة “وستمثل روح موستنج” ، مع عدد واسع من المزايا والإمكانات القوية ورحابة الداخلية والمزيد.

ومن جانبها، تستعد ” فورد ” لشن حملة توعية لفوائد السيارات الكهربائية ومميزاتها، وذكرت الشركة أن 90% من الأمريكيين والأوروبيين لا يؤمنون أن التسارع الممتاز من أهم فوائد السيارات الكهربائية.