أسعار الذهب تهبط بفعل تعليقات باول

وكالات(صدى):

هبطت أسعار الذهب 1% بعد تعليقات متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب، مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة لسابع شهر على التوالي.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1507.35 دولار للأونصة، منخفضا 0.77 بالمئة بعد أن هبط أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1515.50 دولار للأونصة.