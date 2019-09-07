أنور قرقاش: السعودية تقود التحالف بكل حنكة وصبر واقتدار

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة انور قرقاش، أن السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار.

وأوضح أنور قرقاش: ” واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيد سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم ” .

ومن الجدير بالذكر، أن قرقاش قد قال أمس الجمعة، أن الإمارات تدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة وأحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.