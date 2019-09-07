لائحة عمل من هيئة المهندسين للجنة المكاتب والشركات

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة المهندسين، لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية، التي تحدد قواعد ممارساتها المهنية وتدفع أداء أعمالها وشعبها الهندسية المتعددة.

ومن جهته، أشار أمين عام الهيئة، المهندس فرحان الشمري، إلى أن اللائحة تضم 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها وتشكيلها، بالإضافة إلي أنها تحدد أهداف ومهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة والأعمال المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية وتطويرها.

ومن أهم الأدوار المنوطة باللجنة حسب اللائحة تشكيل حلقة الوصل بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية والأمانة العامة ومجلس الإدارة، كما حددت اللائحة 8 اشتراطات للترشح لعضوية اللجنة، من أهمها كونه سعودي الجنسية، وألا تقل درجته المهنية عن محترف، وعضويته بالهيئة.

وقال الشمري إن اللجنة تتشكل بناء على قرار مجلس الإدارة، على أن تكون مدة عمل اللجنة 3 سنوات من تاريخ صدور تشكيلها، ويتاح لمجلس إدارة الهيئة التمديد لأكثر من تلك المدة، موضحا أن اللائحة حددت أعضاء اللجنة بستة أعضاء يتم اختيار رئيسهم ونائبه بالاقتراع السري بين الأعضاء في أول اجتماع يعقد لها.