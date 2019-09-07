إخلاء 3000 سعودي لمناطق آمنة هربا من إعصار دوريان بفلوريدا
أعلن ماجد أبوالعلا، رئيس قسم شؤون السعوديين في قنصلية المملكة في ” هيوستن ” ، أن عدد المواطنين الموجودين في نطاق ولاية فلوريدا يبلغ 3 آلاف طالب مع عائلاتهم إضافة إلى عدد من المرضى والسياح.
حيث أوضح ” أبو العلا ” أن القنصلية شكلت لجنة طوارئ بمتابعة من السفيرة؛ للعمل على إخلاء السعوديين من المناطق المتضررة في فلوريدا من إعصار ” دوريان ” إلى أقرب مناطق آمنة لضمان سلامتهم.
كما ذكر أن لجنة الطوارئ استقبلت اتصالات كافة السعوديين ولم تقتصر على الطلاب، وبعد التأكد من إخلاء المناطق يتم الإعداد لنقلهم إلى منطقة آمنة واتخاذ تدابير السكن.
ومن جانبها، أكدت القنصلية السعودية في ” هيوستن ” نجاحها في إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة.
يذكر أن سفارة المملكة في واشنطن كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه المواطنين الموجودين في عددٍ من الولايات الأمريكية، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار إعصار «دوريان».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ 21 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
مبروك[ عدد التعليقات: 2312 ] نشر منذ 13 ساعة
بالرغم من قوة إعصار دوريان وتدميره للمناطق التي مر عليها لم يعلن الرئيس الأميركي المنطقه ( منكوبه ) و تستحق المساعدات الفدرالية لإعادة البناء .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمنا