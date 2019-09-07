وزير الإسكان يعلن موعد تطبيق آلية اعتماد المخططات السكنية 

حمود العنزي(صدى):

كشف مصدر مسؤول أن العمل بالآلية الجديدة لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا سيبدأ غدًا الأحد، من أجل زيادة المعروض من خلال خيارات متنوعة، وتحفيز الاستثمار العقاري.

وحددت هذه الآلية 26 يومًا للتحقق من الملكية، والهوية العقارية، و20 يومًا من أجل تأسيس الهاتف، ومثلها لاعتماد مخططات المياه، والصرف، ومحطات الكهرباء، ثم تحديد فترة تصل إلى 15 يومًا لإفادة الأمانات، والبلديات بذلك.

ومن ناحيته، وجه وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وقال الحقيل، في تغريدة له على «تويتر»، أن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.

وبحسب البيانات؛ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الأول، عن توقيعها 5 اتفاقيات مع «وزرة العدل»، و»وزارة الإسكان»، و»هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، و»الشركة السعودية للكهرباء»، و»شركة المياه الوطنية»، تتضمن الانتهاء من جميع أعمال الترخيص للمخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا.