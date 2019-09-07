وزير الإسكان يعلن موعد تطبيق آلية اعتماد المخططات السكنية
كشف مصدر مسؤول أن العمل بالآلية الجديدة لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا سيبدأ غدًا الأحد، من أجل زيادة المعروض من خلال خيارات متنوعة، وتحفيز الاستثمار العقاري.
وحددت هذه الآلية 26 يومًا للتحقق من الملكية، والهوية العقارية، و20 يومًا من أجل تأسيس الهاتف، ومثلها لاعتماد مخططات المياه، والصرف، ومحطات الكهرباء، ثم تحديد فترة تصل إلى 15 يومًا لإفادة الأمانات، والبلديات بذلك.
ومن ناحيته، وجه وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وقال الحقيل، في تغريدة له على «تويتر»، أن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.
وبحسب البيانات؛ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الأول، عن توقيعها 5 اتفاقيات مع «وزرة العدل»، و»وزارة الإسكان»، و»هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، و»الشركة السعودية للكهرباء»، و»شركة المياه الوطنية»، تتضمن الانتهاء من جميع أعمال الترخيص للمخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا.
الواقع[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شيء عدم استنساخ المخططات العشوائية القديمة مثل ما حدث وسط الرياض شوارع ضيقة وعدم وجود ساحات مواقف او حدائق او ارصفة مشاة وزراعة الأشجار أحياء جابت الهم والغم وتم هجرها لسوء تخطيطها نرجوا من المسؤلين الان الاهتمام بذلك ووضع مخططات راقية وحضارية
كيف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 ساعة
حرامي صغير 👶والكبير معروف
تعليق[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 19 ساعة
مكة المكرمة مخطط ولي العهد 9 /ز
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 16 ساعة
من عام 1432 الى الان قالو تم منحك قطعة ارض تعرفون وين فى الهجرة يبيلها 40 سنه توصلها الكهرب وياليت سلموها لي بس كذا تم منحك ولا شفتها
طيب اعطوني قرض ابي اشتري ارض ولا عندك احد اتعبوني والاجار قصم ضهري
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 16 ساعة
الى متى يا وزير الاسكان تضحك على الناس
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 13 ساعة
Can الله في عون بعض المواطنين، من وزارة ال -Can -S.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 13 ساعة
Can الله في عون بعض المواطنين، من وزارة ال -Can -S.
محمد عسيري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
انا مقدم على صندوق التنمية العقاري من عام 1430 بارض في ابها و بصك طلعت عليها رخصة بناء تجاري سكني وبنيت العمارة عظم وجاني القرض العام الماضي دعم من الصندوق وقدمت عن طريق البنك ورفض الصندوق العقاري بحجت ان المبنى والرخصة تجاري سكني. والى الان لم استلم ريال واحد. كيف يوافقون على طلبي وانتظر عشر سنوات وبعدين يقولون ما لك شي.
ويش اسوي؟؟؟؟