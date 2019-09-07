منهم الهاتف والتيك أواي.. 6 أسباب تشتت ذهن الموظف أثناء العمل
كشف الخبراء أن هناك 6 أسباب وراء تشتيت ذهن الموظف، وغياب تركيزه أثناء العمل.
حيث أوضحوا أن الدماغ البشري يحتاج لـ 25 دقيقة؛ لاستعادة التركيز والتوازن بعد مرحلة التشتيت.
وأضافوا: ” إن انقطاع تركيز الأفراد في المهام التي يقومون بها، يزيد من نسبة الخطأ ويؤثر سلباً على النتائج النهائية ” .
وعن الأسباب الستة، فتمثلت في ” الهاتف الذكي وتعدد المهام واستخدام البريد الإلكتروني وفوضى المكان وتناول أطعمة التيك أواي ” أثناء العمل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يوم واحد
صح الكلام ..
,, الهاتف يلحس العقل ..