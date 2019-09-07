منهم الهاتف والتيك أواي.. 6 أسباب تشتت ذهن الموظف أثناء العمل

أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء أن هناك 6 أسباب وراء تشتيت ذهن الموظف، وغياب تركيزه أثناء العمل.

حيث أوضحوا أن الدماغ البشري يحتاج لـ 25 دقيقة؛ لاستعادة التركيز والتوازن بعد مرحلة التشتيت.

وأضافوا: ” إن انقطاع تركيز الأفراد في المهام التي يقومون بها، يزيد من نسبة الخطأ ويؤثر سلباً على النتائج النهائية ” .

وعن الأسباب الستة، فتمثلت في ” الهاتف الذكي وتعدد المهام واستخدام البريد الإلكتروني وفوضى المكان وتناول أطعمة التيك أواي ” أثناء العمل.