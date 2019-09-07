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بشرى لمستفيدي ” التنمية العقارية ” خلال العام القادم

بشرى لمستفيدي ” التنمية العقارية ” خلال العام القادم
نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أنه سيتم إعلان الموافقة النهائية لجميع المستفيدين في الصندوق، في عام 2020.

وقال العصيمي: ” بذلك نكون قد أنهينا جميع من على قوائم الانتظار ” .

ولفت إلى أنه لم يتبق على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد ستتم خدمتهم خلال العام المقبل مشيراً إلى أنه تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 24 ساعة

المستفيد البنوك اما المواطن مجرد ممول للبنوك

[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 23 ساعة

كيف يعني .. اخوي متقاعد ممول لبنوك
الي اعرفه انه بنك حكومي بتمويل بدون هامش ربح
وتودع في اليبان على اقسادط ميسره ويعطون مهله

في التسديد

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