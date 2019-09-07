بشرى لمستفيدي ” التنمية العقارية ” خلال العام القادم

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أنه سيتم إعلان الموافقة النهائية لجميع المستفيدين في الصندوق، في عام 2020.

وقال العصيمي: ” بذلك نكون قد أنهينا جميع من على قوائم الانتظار ” .

ولفت إلى أنه لم يتبق على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد ستتم خدمتهم خلال العام المقبل مشيراً إلى أنه تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي.