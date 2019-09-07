بشرى لمستفيدي ” التنمية العقارية ” خلال العام القادم
أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أنه سيتم إعلان الموافقة النهائية لجميع المستفيدين في الصندوق، في عام 2020.
وقال العصيمي: ” بذلك نكون قد أنهينا جميع من على قوائم الانتظار ” .
ولفت إلى أنه لم يتبق على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد ستتم خدمتهم خلال العام المقبل مشيراً إلى أنه تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي.
متقاعد[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 24 ساعة
المستفيد البنوك اما المواطن مجرد ممول للبنوك
الرياض الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 23 ساعة
كيف يعني .. اخوي متقاعد ممول لبنوك
الي اعرفه انه بنك حكومي بتمويل بدون هامش ربح
وتودع في اليبان على اقسادط ميسره ويعطون مهله
في التسديد