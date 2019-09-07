حقوق الحيوان تطارد سيدة بلا ضمير اطفأت سيجارتها في عين جرو!

سنغافورة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تخلي سيدة في سنغافورة عن ضميرها وإنسانيتها، وقيامها بتعذيب جرو صغير.

وظهرت السيدة في المقطع، وهي تدخن السجائر، وتقوم بوضعها مشتعلة في عين الجرو، ممسكة به بعنف لمنعه من الحركة.

ومن جانبه، تقوم جمعيات معنية بحقوق الحيوان في سنغافورة، بمطاردة السيدة لمعاقبتها على فعلتها.