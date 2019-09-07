حقوق الحيوان تطارد سيدة بلا ضمير اطفأت سيجارتها في عين جرو!
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تخلي سيدة في سنغافورة عن ضميرها وإنسانيتها، وقيامها بتعذيب جرو صغير.
وظهرت السيدة في المقطع، وهي تدخن السجائر، وتقوم بوضعها مشتعلة في عين الجرو، ممسكة به بعنف لمنعه من الحركة.
ومن جانبه، تقوم جمعيات معنية بحقوق الحيوان في سنغافورة، بمطاردة السيدة لمعاقبتها على فعلتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد
لعن الله عليها الحقيره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
ياويلك من الله ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يوم واحد
حسيبتس الله،
القرني[email protected]@… … . عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ يوم واحد
اين جمعية الرفق بالحيوان وتبغون الصحيح القطاوه اذتنا في الحي في النسيم في الرياض تصحي على صراخهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
هذي حقيرة
والأحقر منها ضعاف الشخصيات الي ينتحلون شخصيات الناس😉
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يستر من ربعنا !!!!!!
لا يشوفوها ويقلدوها ويطفون السجاير في عيون الضبان !!!!!
عاد ضبانا مساكين لاحقوق انسان ولا حيوان ولا دياولو………… !!!!!!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم
ستقتص منك عند رب العالمين
.[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يبللاها بمرض في عيونها ماله علاج ، يارب ارنا فيها عجائب قدرتك.
هادي مريضه نفسيا وقلبها اشد قسوه من الحجاره.