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  3. حقوق الحيوان تطارد سيدة بلا ضمير اطفأت سيجارتها في عين جرو!

حقوق الحيوان تطارد سيدة بلا ضمير اطفأت سيجارتها في عين جرو!

حقوق الحيوان تطارد سيدة بلا ضمير اطفأت سيجارتها في عين جرو!
سنغافورة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تخلي سيدة في سنغافورة عن ضميرها وإنسانيتها، وقيامها بتعذيب جرو صغير.

وظهرت السيدة في المقطع، وهي تدخن السجائر، وتقوم بوضعها مشتعلة في عين الجرو، ممسكة به بعنف لمنعه من الحركة.

ومن جانبه، تقوم جمعيات معنية بحقوق الحيوان في سنغافورة، بمطاردة السيدة لمعاقبتها على فعلتها.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد

لعن الله عليها الحقيره

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد

ياويلك من الله ,,

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يستر من ربعنا !!!!!!

لا يشوفوها ويقلدوها ويطفون السجاير في عيون الضبان !!!!!

عاد ضبانا مساكين لاحقوق انسان ولا حيوان ولا دياولو………… !!!!!!!

[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم

ستقتص منك عند رب العالمين

[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يبللاها بمرض في عيونها ماله علاج ، يارب ارنا فيها عجائب قدرتك.
هادي مريضه نفسيا وقلبها اشد قسوه من الحجاره.

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