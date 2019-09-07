تطور في نسبة جرائم التحرش بالمملكة العام الجاري
شهدت نسبة التحرش في المملكة هذا العام، انخفاضا ملحوظا، حيث وصلت إلى 6 % بعد أن كانت نسبتها في العام الماضي 10 % .
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي تضمنت عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
وكانت النيابة قد أوضحت أنه في حالة الشروع بتحرش دون وقوعه يقع على المتسبب في ذلك عقوبة تقدر بنصف العقوبة الشرعية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد
ممتاز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
حلو ..
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ يوم واحد
قبل المرأة لا احد يستطيع الوصول إليها أم الأن حدث ولا حرج لأجل هذا انخفضت نسبة التحرش
…………………[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يوم واحد
المخرج
عاوووووووووووووووووووووووووز كذا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يوم واحد
هذا Can متوقع سلفا،،وليس من شئ يدعو للتعجب والإستغراب،،
نسأل الله الهدى والستر والعفو والعافية..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ يوم واحد
هذا Can متوقع سلفا،،وليس من شئ يدعو للتعجب والإستغراب،،
نسأل الله الهدى والستر والعفو والعافية..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
لللل[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ يوم واحد
البحرين قريبه
والحفلات صار رقص
وعكاظ جابو رقاصات
والاباحيات علي الجولات
والقيامه قربت تقوم
الواقع[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ يوم واحد
كيف لو عاش ابو قيس بن الملوح او عنترة او ابو فراس الحمداني زمننا هذا كان كل هؤلاء قضياء تحرش وغرامات مالية الحذر من الشكوى الكيدية ولنا في قصة نبي الله يوسف عضة وعبرة الانثى هي من بداء في الاغواء والاغراء ثم كادت له ظلما
المحامي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
صدقوني لو تم القضاء على شيئين :
1/ الواسطة (ولد فلان ولد علان )
2/ القانون الاعرج (حاسب الرجل وعف عن البنت )
سوف تنخفض جرائم التحرش والابتزاز بدرجة 0%
الانسان لازم يتحاسب بنت او ولد فضيحه وعيب يجب حذفها للخلف انسان اخطأ اكيد عنده علم مسبق بأمكانية تعرضه للفضيحة لان هو سلك طريق الخطأ وطريق الخطأ مليء بالفضايح اذان العقوبة لا بد منها بدون تدخل لا واسطه ولا غيره
محامي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
ياخوان ويا اخوات ابعدو عن طريق ومسلك الشر هذا (مسلك شر) حتى لو كان مسموح في بعض الدول يضل مسلك شر والله ان عاقبة الزنا سيئه على الروح وعلى البدن كأبه وحزن وهم وامكانية الاصابة بمرض ايدز ووباء كبدي وامراض اخرى مالها عدد وفقر وقلة بركه في الرزق والمال والولد والاهل .
حكى لي احد الاصدقاء موظف براتب كويس واحيانا احيانا يستغفر ويتوب لكنه يرجع مره اخرى المهم يقول اقسم بالله الشهر الي اكلم فيه بنات والله راتبي ما ادري وين يروح ولا يكفيني العشرة الايام التاليه ليوم الراتب واتذكر وين راح ويش صرفته فيه ولم اذكر شي ولم اجد شيء جديد عندي بل ابحث عن الريال والريالين واتسلف من هنا وهناك ، والشهر الي ماكلم بنات فيه يقول اقسم بالله ان راتبي اكل منه واشرب واشتري الي ابغى واوفر على جنب ويجي الراتب الثاني مااقرب من الصرافه ولا اصرفه الا بعد مرور كم يوم على نزوله ! سبحان الله هذا في المال بس ومابالك الروح والجسد
العتيبي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ يوم واحد
صحيح قلت في نظر الكاتب ولاكن اختلفت المعطيات الحين اذا في رضى من الطرفين لايعتبر تحرش ثانيا اغلب حالت التحرش كانت الهئية هي من تباشر وترصد الحالات واليوم اختفى من هو قاىم عليها فمن الطبيعي تختفي الا اذا المتحرشة بة قدم بلاغ بذلك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 21 ساعة
خرط اعلام يحاولون أن يقولو أننا بغير الهيئة نقدر نسيطر على الوضع.. لبراليون خبثاء..
الشاعر[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 21 ساعة
يحكى انا فيه قطيع من الاغنام في شبك
محصن حوله قطيع من الذئاب لم يستطيعو الوصول الي الاغنام
فكر احد الذئاب بفكرة لاخراج الاغنام وقالوا لهم نحن اصدقاء ولن
نضركم بشي صدقوهم الاغنام فقامو بمضاهرة وكسر الشبك وخرجت الاغنام
ثم بعد ذلك بداء الذئاب بالهجوم عليهم واحدة تلو الاخرئ
qlq[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 19 ساعة
…
الاهم 5 ثواني
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 18 ساعة
الانسانه المحترمة ماراح يتحرش بها احد