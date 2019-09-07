تطور في نسبة جرائم التحرش بالمملكة العام الجاري

عادل الحربي(صدى):

شهدت نسبة التحرش في المملكة هذا العام، انخفاضا ملحوظا، حيث وصلت إلى 6 % بعد أن كانت نسبتها في العام الماضي 10 % .

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي تضمنت عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

وكانت النيابة قد أوضحت أنه في حالة الشروع بتحرش دون وقوعه يقع على المتسبب في ذلك عقوبة تقدر بنصف العقوبة الشرعية.