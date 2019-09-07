بالاتفاق مع عشيقها.. سيدة تنهي حياة زوجها شنقًا
أقدمت سيدة مصرية خائنة، على قتل زوجها -سائق- بالاتفاق مع عشيقها واثنين آخرين.
واتفقت الزوجة التي كانت على علاقة غير شرعية بآخر، على التخلص من المجني عليه، بخطة محكمة.
وقام أحد المتهمين بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته.
وتقابل معه المتهمان، واستقلا السيارة بصحبته وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكي وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة.
وقام المتهمون بدفع السيارة وبداخلها المجني عليه، تجاه مصرف لإخفاء معالم الجريمة وهربوا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد
خمسة اغبياء يشتركون في قتل انسان بريء من اجل امراءه ساقطه
حسبي الله عليهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 23 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 13 ساعة
الله المستعان
شهوة عمياء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14361 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم