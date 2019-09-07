بالاتفاق مع عشيقها.. سيدة تنهي حياة زوجها شنقًا

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية خائنة، على قتل زوجها -سائق- بالاتفاق مع عشيقها واثنين آخرين.

واتفقت الزوجة التي كانت على علاقة غير شرعية بآخر، على التخلص من المجني عليه، بخطة محكمة.

وقام أحد المتهمين بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته.

وتقابل معه المتهمان، واستقلا السيارة بصحبته وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكي وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة.

وقام المتهمون بدفع السيارة وبداخلها المجني عليه، تجاه مصرف لإخفاء معالم الجريمة وهربوا.