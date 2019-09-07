وليد الفراج : مفاوضات الهلال للاعب الأهلي ” كاذب “

الأحد 8
سبتمبر
عار على الصحه ياوليد 😂😂😂
او
عار من الصحه
لاحظت اي شي سلبي ينشر هنا على الاهلي
الاجابي ما ينشر
ليه ما نشرتو تنجازات الاهلي اللي تكلم عنها وليد
على العموم بترجي موب ساكت على الموضوع
ونشوف مين الكذاب
محبتي
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خالد[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ يوم واحد
عار على الصحه ياوليد 😂😂😂
او
عار من الصحه
سبحانك يارب[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 23 ساعة
لاحظت اي شي سلبي ينشر هنا على الاهلي
الاجابي ما ينشر
ليه ما نشرتو تنجازات الاهلي اللي تكلم عنها وليد
على العموم بترجي موب ساكت على الموضوع
ونشوف مين الكذاب
محبتي