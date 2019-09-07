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  3. وليد الفراج : مفاوضات الهلال للاعب الأهلي ” كاذب “

وليد الفراج : مفاوضات الهلال للاعب الأهلي ” كاذب “




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ يوم واحد

عار على الصحه ياوليد 😂😂😂
او
عار من الصحه

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 23 ساعة

لاحظت اي شي سلبي ينشر هنا على الاهلي
الاجابي ما ينشر
ليه ما نشرتو تنجازات الاهلي اللي تكلم عنها وليد
على العموم بترجي موب ساكت على الموضوع
ونشوف مين الكذاب
محبتي

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