لقطات مخيفة لشاب يهرب من الشرطة ويقفز من الجسر

الأحد 8
سبتمبر
قفزة غزال شارد من قبضة اسد ..
.. ليت يخففوا عنه العقوبه نظراً لهاالقفزه الأولومبيه الرهيبه .. ههههههههههههه ..
يمكن هذا من ممارسي رياضة الوثب الطويل،،
الوثب الطويل:-هي من الرياضات التي يقفز فيها اللاعب فيها لأبعد مسافة ممكنة..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
قفزة غزال شارد من قبضة اسد ..
.. ليت يخففوا عنه العقوبه نظراً لهاالقفزه الأولومبيه الرهيبه .. ههههههههههههه ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 21 ساعة
يمكن هذا من ممارسي رياضة الوثب الطويل،،
الوثب الطويل:-هي من الرياضات التي يقفز فيها اللاعب فيها لأبعد مسافة ممكنة..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 21 ساعة
يمكن هذا من ممارسي رياضة الوثب الطويل،،
الوثب الطويل:-هي من الرياضات التي يقفز فيها اللاعب فيها لأبعد مسافة ممكنة..