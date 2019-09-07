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  3. لقطات مخيفة لشاب يهرب من الشرطة ويقفز من الجسر

لقطات مخيفة لشاب يهرب من الشرطة ويقفز من الجسر




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد

قفزة غزال شارد من قبضة اسد ..

.. ليت يخففوا عنه العقوبه نظراً لهاالقفزه الأولومبيه الرهيبه .. ههههههههههههه ..

[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 21 ساعة

يمكن هذا من ممارسي رياضة الوثب الطويل،،

الوثب الطويل:-هي من الرياضات التي يقفز فيها اللاعب فيها لأبعد مسافة ممكنة..

[ عدد التعليقات: 7232 ] نشر منذ 21 ساعة

يمكن هذا من ممارسي رياضة الوثب الطويل،،

الوثب الطويل:-هي من الرياضات التي يقفز فيها اللاعب فيها لأبعد مسافة ممكنة..

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