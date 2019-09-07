الهند تفقد الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها للقمر

وكالات(صدى):

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، عن فقد الاتصال بمركبة فضاء كانت تحاول الهبوط على سطح القمر اليوم السبت، في انتكاسة لخطط نيودلهي الطموحة لأن تصبح أول بلد يستكشف القطب الجنوبي للقمر.

وكان مسبار المركبة شاندريان-2 يحاول القيام بهبوط ” سلس “ أو ” محكوم “ قرب القطب الجنوبي للقمر حيث يعتقد علماء بإمكانية وجود مياه متجمدة.

وفقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الاتصال بالمركبة عندما كانت على وشك الهبوط على سطح القمر.