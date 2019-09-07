بالصور.. إيفانكا ترامب ترقص في سوق بباراجواي

أسونسيون (صدى):

وصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة إلى باراجواي، واستقبلها رئيس البلاد ماريو عبده بنيتيس رفقة قرينته، وذلك ضمن جولاتها في دول أمريكا.

وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور، وسط أجواء من الفرح، إذ اجبرتها إحدى السيدات الباراجوايات على الرقص معها رقصة تراثية.

واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عددًا من المسؤولين.