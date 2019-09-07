الأسطورة صامويل إيتو يعتزل كرة القدم

نواف السالم(صدى):

أعلن اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريقي برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.

وأنهى أسطورة الكاميرون صاحب الـ 38 عاما، مشواره مع كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته في الدوري القطرى من خلال نادي قطر الذي لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركي.

وحقق إيتو العديد من الألقاب الفردية والجماعية، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات.

كما حصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وحصد مع برشلونة لقب الدوري الإسباني 3 مرات، ولقب الدوري الإيطالى مرة واحدة مع الانتر.