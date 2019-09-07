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طالبة تنهي حياتها بتناول مبيد حشري لعدم رغبتها في الزواج

طالبة تنهي حياتها بتناول مبيد حشري لعدم رغبتها في الزواج
القاهرة(صدى):

أقدمت طالبة مصرية 16 عامًا على الانتحار، بتناول مبيد حشري، حيث توفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

وبالتحقيقات تبين أن الطالبة قررت إنهاء حياتها لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها.

وأودعت الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي تولت التحقيق.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول و لا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الغصيبه مصيبه ,,

.. قولة القايل // الا ياشين شيٍ ياالغصيبه ..

[ عدد التعليقات: 7256 ] نشر منذ 24 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله ***

[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 23 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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