طالبة تنهي حياتها بتناول مبيد حشري لعدم رغبتها في الزواج
أقدمت طالبة مصرية 16 عامًا على الانتحار، بتناول مبيد حشري، حيث توفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.
وبالتحقيقات تبين أن الطالبة قررت إنهاء حياتها لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها.
وأودعت الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي تولت التحقيق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28449 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الغصيبه مصيبه ,,
.. قولة القايل // الا ياشين شيٍ ياالغصيبه ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 24 ساعة
الله لايبلانا تقتل ننفسها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 24 ساعة
الله لايبلانا تقتل ننفسها
رااايق[ عدد التعليقات: 7256 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ 23 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ 21 ساعة
مع السلامة😐