طالبة تنهي حياتها بتناول مبيد حشري لعدم رغبتها في الزواج

القاهرة(صدى):

أقدمت طالبة مصرية 16 عامًا على الانتحار، بتناول مبيد حشري، حيث توفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

وبالتحقيقات تبين أن الطالبة قررت إنهاء حياتها لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها.

وأودعت الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة المصرية، التي تولت التحقيق.